В Сумской области неизвестные подожгли ядохимикаты

В Сумской области спасатели ликвидировали пожар, устроенный неизвестными злоумышленниками в емкостях ядохимикатов в селе Великие Будки Недригайловского района.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС в Сумской области, возгорание произошло в 5-кубовой металлической емкости, где хранилось более 900 кг непригодных и запрещенных к использованию пестицидов.

Спасательные отделения радиационной, химической и биологической разведки в спецкостюмах провели химическую разведку очага поражения и обнаружили превышение концентрации хлора в 5 раз. Благодаря оперативному реагированию, пожар был локализован и ликвидирован, горелые ядохимикаты помещены в новые емкости.

По предварительным данным, возгорание произошло в результате проникновения на место происшествия неизвестных лиц.

Жертв и пострадавших нет.