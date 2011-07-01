Сумщина: коммунальные аптеки объединили в единое предприятие

В Сумской области решением областного совета создано предприятие "Новая фармация Сумщины", которое объединило существующую в регионе сеть коммунальных аптек.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Сумского облсовета.

По информации заместителя председателя облсовета Ивана РЕБЕНКО, подобное объединение - единственный способ спасти коммунальные аптеки Сумской области.

"Если в 1990 году в области было 246 государственных и коммунальных аптек, то в прошлом году их осталось только 22 из 259 существующих. Теперь даже не в каждом районе есть коммунальная аптека. При этом частные аптеки процветают, а коммунальные продолжают исчезать", - отметил И.РЕБЕНКО.

По его словам, анализ показал, что большинство частных аптек появилось путем банкротства государственных и коммунальных, и проводили это в большинстве случаев должностные лица тех же коммунальных аптек, причем за бесценок.

При этом ни одна из частных аптек не берет на себя ответственность по реализации наркотических, психотропных веществ и ни одна не занимается изготовлением лекарственных препаратов, поскольку эти виды деятельности планово-убыточны.

"Если сейчас оставить ситуацию с аптеками без внимания, то уже в ближайшее время в области останется две-три городские коммунальные аптеки - другие просто исчезнут. Сегодня в Сумской области стабильно работает 4-5 коммунальных аптек, другие без поддержки пропадут. Поэтому было принято решение объединить в единую структуру все коммунальные аптеки - вместе выжить легче", - отметил чиновник.

И.РЕБЕНКО заверил, что создание совместного предприятия не отразится на штатном расписании аптек. По крайней мере, в ближайшие три года ни о каком сокращении сотрудников в этих заведениях не будет идти речь. Кроме того, жителям области не стоит беспокоиться по вопросу приобретения лекарств по льготным рецептам.

"Премьер-министр Николай АЗАРОВ отмечает, что в каждом районе должна быть коммунальная аптека, где пенсионеры могли бы получать лекарства по льготным рецептам. Сейчас около 70% льготных рецептов идут через частные аптеки. Мы планируем, чтобы 80-90% льготных рецептов шли через коммунальные аптеки, ведь речь идет о бюджетных средствах. Сами рецепты никто не будет отменять", - отметил И.РЕБЕНКО.