Кировоградщина: 420 родителей плохо выполняют свои обязанности

С начала года в Кировоградской области 420 родителей получили официальные предупреждения от служб по делам детей из-за неудовлетворительного выполнения родительских обязанностей.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Управлении по делам прессы и информации Кировоградской областной госадминистрации.

За полгода в области из семей изъяты 105 детей, 65% которых устроены в семьи граждан Украины. Всего за указанный период службами по делам детей проведено 1,5 тыс. проверок с целью защиты прав детей, которые оказались в сложных жизненных ситуациях.

Работниками отделов органов внутренних дел проведено 1,2 тыс. профилактических рейдов «Дети улицы», «Вокзал», в ходе которых выявлено 86 случаев употребления детьми алкогольных напитков и табачных изделий в общественных местах, 60 несовершеннолетних изъяты из неблагоприятной среды.

В целом по области 58% общего количества детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки (3506), воспитываются в семьях опекунов и попечителей (по Украине – 63%). На учете в службах состоят 35 семей, желающих усыновить ребенка.