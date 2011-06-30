В Мариуполе 15 бомжей обследуют на холеру

В городе Мариуполе Донецкой области во исполнение распоряжения городского председателя Юрия ХОТЛУБЕЯ госпитализировано 15 лиц без определенного места жительства с целью обследования и наблюдения на предмет выявления носителей холерного вибриона.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Мариупольского городского совета, данное распоряжение Ю.ХОТЛУБЕЯ касалось госпитализации лиц без определенного места жительства в Центр реабилитации и лечебные учреждения города для прохождения обследования на заболевание холерой.

Согласно сообщению, на сегодня, 29 июня, городской СЭС совместно с больницей скорой помощи и участковой службой лечебных учреждений в изолятор городской больницы №1 было госпитализировано 15 лиц без определенного места жительства с целью дальнейшего их обследования и наблюдения.

В горсовете заверили, что в последующем эта работа будет продолжаться, а в случае полного заполнения изолятора такие люди будут госпитализированы в другие лечебные учреждения города.

Как сообщал УНИАН, по данным санитарно-эпидемиологической станции Донецкой области, 28 июня в Мариуполе был зарегистрирован один новый случай заболевания холерой у мужчины без определенного места жительства, который злоупотребляет алкоголем. Больной заразился, купаясь в реке Кальчик, он был доставлен в больницу для прохождения лечения.

Эпидемиологи констатировали, что всего по состоянию на 29 июня в г. Мариуполе было зарегистрировано 18 случаев заболевания холерой (вызванных холерным вибрионом О1 серогруппы, биовар Эль-Тор, серовары Огава) и 9 случаев вибрионосителей такого же возбудителя у клинически здоровых лиц.

16 больных и 9 вибрионосителей в связи с выздоровлением после завершения лечения и получения трех отрицательных результатов исследования на холеру выписаны.