Из Львовской области вывезут еще более 650 тонн меланжа

В Львовской области возобновилась реализация дополнительного соглашения проекта ОБСЕ-Украина относительно утилизации запасов компонентов жидкого ракетного топлива типа “меланж”.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте прессы и связей со СМИ Министерства обороны.

Как отмечается в сообщении, на днях из Российской Федерации на склад ракетного топлива Западного оперативного командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины, расположенный вблизи города Радехов Львовской области, прибыли 12 специальных железнодорожных вагонов.

Как объяснил командир войсковой части подполковник Александр ЯТЛУК, личный состав части, задействованный в мероприятиях по загрузке меланжа на железнодорожный транспорт, без нарушения мер безопасности и норм охраны окружающей среды уже завершил закачивание опасного вещества в специальные цистерны.

В целом, в этот раз загружено 651,8 тонны окислителя ракетного топлива. Опасный груз отправится в РФ, где на мощностях компании “Техноазот” будет переработан в продукты сугубо гражданского назначения.

«Еще в 2010 году на этом складе ракетного топлива хранилось 3,2 тысячи тонн меланжа, – сообщил ответственный за вывоз компонентов ракетного топлива из подчиненной войсковой части и безопасность его загрузки заместитель командующего Западного оперативного командования по логистике – начальник логистики Западного ОК генерал-майор Сергей НИКОЛАЕВ. – Последний раз вывоз окислителя ракетного топлива из-под Радехова был осуществлен в декабре 2010 года. И сейчас этот процесс возобновился».

Он отметил, что перерыв в реализации проекта ОБСЕ-Украина относительно утилизации запасов компонентов жидкого ракетного топлива типа “меланж” состоялся по инициативе российской стороны.

«Россияне из-за изменений в своем законодательстве были вынуждены отложить перевозку. Кроме того, в это время состоялась смена владельца предприятия-переработчика. Но сейчас процесс утилизации меланжа возобновлен, согласованы новые сроки вывоза и, будем надеяться, задержек больше не возникнет», – сказал С.НИКОЛАЕВ.

Он также сообщил, что в емкостях на территории Радеховского склада еще остается около 1400 тонн меланжа. Его планируется вывезти на протяжении ближайших месяцев тремя рейсами.

«Надеемся, что к осени текущего года западные области Украины полностью избавятся от окислителя ракетного топлива типа “меланж”, – подчеркнул он.

За процессом загрузки меланжа в специализированные цистерны наблюдали представители Министерства обороны Украины, ОБСЕ и российской компании “Техноазот”.

***Меланж – это многокомпонентная смесь азотной кислоты, окисей азота и ингибиторов коррозии. Летучая, агрессивная, высокотоксичная и гигроскопическая жидкость, что применяется как окислитель ракетного топлива в жидкостно-топливных ракетных двигателях. Окислители на основе азотной кислоты не горят и не взрываются, но они вызывают самовозгорание некоторых горючих материалов, в том числе ракетного топлива.

В наследство от Советского Союза Вооруженным силам Украины осталось почти 16,7 тысячи тонн избыточных и некондиционных компонентов ракетного топлива (КРП), из которых большинство составляет меланж.