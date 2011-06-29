Херсонщина: 30-летний мужчина убил своего 5-летнего кузена

В Херсонской области 30-летний мужчина убил своего 5-летнего кузена.

Как сообщили УНИАН в Отделе общественных связей УМВД в Херсонской области, трагедия произошла 24 июня в селе Дмитровка Каховского района.

Как выяснили работники милиции, в тот день в гости к местной жительнице приехал ее 30-летний сын, который год назад освободился из тюрьмы, где отсидел за умышленное убийство. Тетя гостя вместе с 5-летним сыном пришла встретиться с племянником.

После употребления алкогольных напитков гость стал вести себя агрессивно, нападать на людей, ломать мебель. Родственники убежали, забыв забрать 5-летнего мальчика. Злоумышленник повесил ребенка на заборе, перед этим разбив ему голову.

Милиция, прибывшая по вызову соседей, вынула ребенка из петли и вызвала скорую помощь. В больнице пострадавшему диагностировали черепно-мозговую травму, кровоизлияние, внутричерепную гематому и мозговую кому. Мальчик прожил несколько часов, и умер.

Впоследствии милиционеры задержали в селе подозреваемого в убийстве. Он вел себя неадекватно, кричал и бросался на милиционеров.

Решается вопрос о возбуждении в отношении задержанного уголовного дела по ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).