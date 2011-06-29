Третий энергоблок Запорожской АЭС отключен

Третий энергоблок Запорожской АЭС в результате срабатывания аварийной защиты отключен от объединенной энергосистемы Украины.

Как сообщает пресс-служба МЧС Украины, в 10.30 27 июня на Запорожской АЭС в результате срабатывания аварийной защиты заземления генератора мощность энергоблока №3 максимально снижена и отключена от объединенной энергосистемы Украины.

Радиационное и противопожарное состояние на станции в пределах нормы.

Персоналом смены принимаются меры по выявлению и устранению неисправностей.