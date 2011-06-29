В Одессе горела стоматологическая клиника

Жертв и пострадавших в результате пожара в стоматологической клинике в Одессе нет.

Как сообщает пресс-служба МЧС Украины, утром 27 июня в Одессе по улице Мечникова, 2, на крыше двухэтажного здания стоматологической клиники Одесского Национального медицинского университета возник пожар, который перебросился на второй этаж.

Подразделениями МЧС пожар ликвидирован.

Жертв и пострадавших нет. Огнем уничтожена кровля здания, повреждены служебные кабинеты, мебель и оборудование на площади около 600 квадратных метров.

Предварительная причина пожара – обрыв с дальнейшим коротким замыканием электропроводов внешней электросети.