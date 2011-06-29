В Одессе горела стоматологическая клиника
15:23, 29 июня 2011Новости регионов
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Жертв и пострадавших нет
Жертв и пострадавших в результате пожара в стоматологической клинике в Одессе нет.
Как сообщает пресс-служба МЧС Украины, утром 27 июня в Одессе по улице Мечникова, 2, на крыше двухэтажного здания стоматологической клиники Одесского Национального медицинского университета возник пожар, который перебросился на второй этаж.
Подразделениями МЧС пожар ликвидирован.
Жертв и пострадавших нет. Огнем уничтожена кровля здания, повреждены служебные кабинеты, мебель и оборудование на площади около 600 квадратных метров.
Предварительная причина пожара – обрыв с дальнейшим коротким замыканием электропроводов внешней электросети.
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