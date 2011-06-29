В Мариуполе продолжают лечение два человека, заболевших холерой

В больнице в Мариуполе Донецкой области продолжают лечение два человека, заболевшие холерой. Один из них готовится к выписке.

Об этом УНИАН сообщили в Санитарно-эпидемиологической станции Донецкой области.

28 июня в Мариуполе был зарегистрирован один новый случай заболевания холерой у мужчины без определенного места жительства. Он заразился, купаясь в реке Кальчик.

Эпидемиологи констатировали, что всего по состоянию на 29 июня в Мариуполе было зарегистрировано 18 случаев заболевания холерой (вызванных холерным вибрионом О1 серогруппы, биовар Эль-Тор, серовары Огава) и 9 случаев вибрионосителей такого же возбудителя у клинически здоровых человек.

16 больных и 9 вибрионосителей после завершения лечения и получения трех отрицательных результатов исследования на холеру выписаны.