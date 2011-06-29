В Житомирской области с начала года утонули 44 человека
10:21, 29 июня 2011Новости регионов
0
В Житомирской области с начала года утонули 44 человека, среди которых пятеро детей.
Об этом говорится в переданном корреспонденту УНИАН пресс-релизе Житомирского областного Центра здоровья.
Лишь в мае и за три недели июня на прудах и в реках области погибло 28 человек.
В прошлом году в Житомирской области утонули 95 человек, из них 9 детей.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter