25-летний мужчина подорвался на снаряде времен Второй мировой

В Тернопольской области в результате взрыва артснаряда времен Второй мировой войны 25-летний мужчина попал в реанимацию.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Центре пропаганды областного управления Министерства чрезвычайных ситуаций Украины, несчастный случай произошел вчера в селе Крыжи Кременецкого района.

Местный житель решил изготовить устройство для расклепки косы из гильзы 76-миллиметрового артснаряда советского производства времен войны. По данным спасателей, причиной взрыва стало подрывное устройство, размещенное в задней части гильзы, после контакта с электросваркой, которую использовал мужчина.

Потерпевшего без сознания с многочисленными ранениями доставили в Кременецкую районную больницу. Он находится в тяжелом состоянии.