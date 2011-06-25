В Крыму два дня будут идти сильные ливни, грозы, шквал

Штормовое предупреждение объявлено в Крыму на воскресенье и понедельник, 26 и 27 июня, в связи с прогнозируемым резким ухудшением погодных условий.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе крымского Управления Министерства по чрезвычайным ситуациям.

«Местами ожидаются сильные ливни, грозы, шквал 18-23 метров в секунду», - говорится в пресс-релизе.

Последний раз штормовое предупреждение из-за ливней объявляли в Крыму на 15 июня.