В Крыму два дня будут идти сильные ливни, грозы, шквал
16:30, 25 июня 2011Новости регионов
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Объявили штормовое предупреждение
Штормовое предупреждение объявлено в Крыму на воскресенье и понедельник, 26 и 27 июня, в связи с прогнозируемым резким ухудшением погодных условий.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе крымского Управления Министерства по чрезвычайным ситуациям.
«Местами ожидаются сильные ливни, грозы, шквал 18-23 метров в секунду», - говорится в пресс-релизе.
Последний раз штормовое предупреждение из-за ливней объявляли в Крыму на 15 июня.
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