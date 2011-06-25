Из больниц Киева выписаны все, кто отравился курями-гриль

Вчера из инфекционных отделений клинических больниц города Киева выписаны все пациенты, которые были госпитализированы с признаками острой кишечной инфекции.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, в общей сложности с 8 июня 2011 года было зафиксировано 80 таких обращений, и 56 человек госпитализированы.

По данным Главного управления здравоохранения КГГА, все больные получили адекватное лечение, в результате чего их состояние определено как отличное. На сегодняшний день подобных обращений нет.

ГУ здравоохранения КГГА напоминает киевлянам и гостям города, что летом в связи с повышением температуры растет риск заболевания острыми кишечными инфекциями и советует соблюдать гигиенические нормы и правила, во избежание заболеваний острыми кишечными инфекциями.

Как сообщал УНИАН, в Главном управлении здравоохранения Киева после зафиксированных в столице случаев острой кишечной инфекции заявляли, что заболевшие потребляли куры-гриль, приобретенные в одном из супермаркетов.