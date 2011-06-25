Мариуполь: в холерном госпитале остался один пациент

В Мариуполе одна пациентка, ранее госпитализированная с холерой, вчера выписана из больницы и один больной еще продолжает лечение.

Об этом сообщает местный сайт ilich.in.ua со ссылкой на начальника управления здравоохранения Мариупольского городского совета Александра ЖЕЛЕЗНЯКА.

По его словам, вчера из холерного госпиталя Мариуполя выписана женщина, которая полностью выздоровела и может вернуться домой. Сейчас в инфекционном отделении горбольницы остается всего один больной холерой – 63-летний житель Мариуполя и 3 вибриононосителя, состояние пациентов стабильное, добавил А. ЖЕЛЕЗНЯК.

Он также сообщил, что лечение оставшихся пациентов планируется завершить до 29 июня, и «к этому часу холерный госпиталь должен полностью опустеть».

В сообщении напомнили, что, начиная с 29 мая, в Мариуполе было зарегистрировано 17 случаев заболевания холерой, вызванных холерным вибрионом О1 серогруппы, биовар Эль-Тор, серовар Огава, а также 9 случаев вибрионосительства такого же возбудителя у клинически здоровых людей.