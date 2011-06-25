Львовщина: в пожаре погибло четверо детей

Вчера в 23.35 в с. Звир Самборского района Львовской области в деревянном частном жилом доме возник пожар, в результате которого погибли четверо детей (2004, 2005, 2007 и 2009 гг. р.).

Сегодня в 1.00 пожарно-спасательными подразделениями МЧС пожар был ликвидирован. Причина пожара устанавливается, сообщает пресс-служба МЧС.

На месте происшествия работала оперативная группа Главного управления МЧС в Львовской области. По факту происшествия правоохранительными органами проводится расследование.