В Кременчуге в реанимацию попали трое молодых мужчин
08:44, 25 июня 2011Новости регионов
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Принимали психотропы с водкой
В Кременчуге Полтавской области в реанимацию попали трое молодых мужчин, принимавших психотропные препараты и запивавших их водкой.
Об этом УНИАН сообщили в городской милиции.
В 20.00 были госпитализированы трое мужчин возрастом 20, 22 и 23 года. В больницу они были доставлены из ночного клуба в бессознательном состоянии.
Один из парней пришел в сознание и сообщил милиционерам, что таблетки они купили без рецепта в аптеке. Один выпил 10 таблеток, второй - 20, а третий - 30. Потом они пили водку.
По данному факту ведется доследственная проверка.
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