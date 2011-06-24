В Николаевской области загорелся состав с серой

В Снигиревском районе Николаевской области загорелся вагон с серой.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Управлении МЧС в Николаевской области, в грузовом поезде, следовавшем из Апостолово в Николаев, 43 из 54 вагонов были заполнены серой. На перегоне Евгеньевка Снигиревского района машинист увидел, что из второго от локомотива вагона, не накрытого сверху, идет дым. Открытого огня не было. Машинист позвонил на станцию Снигиревка и вызвал спасателей.

Поезд доехал до Снигиревки, где сотрудники МЧС – газодымозащитники, подали на вагон ствол распыления воды и присадили дым. Охладить также пришлось и соседний вагон, откуда, несмотря на брезентовое покрытие, также тянулся дым.

Оба вагона отцепили от состава, который отправился дальше по маршруту. Сейчас возле них выставлена охрана.

Сотрудники санэпидемстанции взяли пробы воздуха в месте задымления - превышения норм нет.

Предварительной причиной задымления сотрудники МЧС называют дым, который тянулся из трубы тепловоза. Не исключается самовозгорание серы, а также появление дыма от попадания в серу влаги.

О происшествии губернатор Николаевской области Николай КРУГЛОВ сообщил во время 5-й сессии Николаевского областного совета, попросив главу Снигиревской райгосадминистрации Сергея БУНЧУКА покинуть заседание и отправиться в район, чтобы устранить происшествие.