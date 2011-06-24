Николаевский облсовет предупредил ввоз фальсифицированных лекарств

На проходящей сегодня 5-й сессии Николаевского областного совета депутаты приняли Программу по предупреждению ввоза и распространения на территории Николаевской области некачественных (субстандартных), фальсифицированных и незарегистрированных лекарственных средств.

Как передает корреспондент УНИАН, программа рассчитана на 2011-2015 годы.

Программа направлена на усиление госконтроля в сфере оборота лекарственных средств, она предусматривает объединение усилий Государственной инспекции по контролю качества лекарственных средств в Николаевской области и всех силовых структур: управления по борьбе с незаконным оборотом наркотических лекарственных средств, налоговой инспекции, службы безопасности Украины, управление охраны здоровья.

«Производство и распространение фальсифицированных лекарств несет угрозу жизни и здоровью людей, - отметила начальник Госинспекции по контролю за качеством лекарственных препаратов в Николаевской области Нина СЛАВКО. - Они подрывают экономику государства и несут убытки тем предприятиям, которые работают легально».

По данным Н.СЛАВКО, начиная с 2005 года, на территории Николаевской области выявлялось значительное количество фальсифицированных лекарств. Только в 2010 году было обнаружено 57 наименований незарегистрированных лекарственных препаратов, а также 179 серий 168 наименований субстандартных лекарственных средств и 3 серии 2 наименований фальсифицированных лекарств.

«По результатам проведенных проверок у 9 субъектов была аннулирована лицензия. Штрафные санкции составили 11 тыс. 600 грн. Есть и судебные дела», - сообщила Н.СЛАВКО и подчеркнула, что «это только те лекарства, которые мы выявляем при условии предупреждения предпринимателей за 10 дней до проверки».