Сумщина: проходит акция по оказанию помощи долгожителям

В Сумской области проходит бессрочная акция "Согрей нуждающуюся душу".

Это совместный проект сумских областных и городских властей и областного благотворительного фонда "Милосердие". В рамках этого мероприятия представители местных органов власти посещают долгожителей, которым исполнилось сто и более лет, предлагают помощь в решении их проблем, вручают подарки.

Как передает корреспондент УНИАН, по словам председателя фонда "Милосердие" Раисы ВОРОНЕНКО, сейчас в регионе насчитывается 45 таких долгожителей, и возглавляемый ею фонд поднял вопрос перед руководством области о предоставлении этим людям ежемесячной стипендии из областного бюджета. "Речь идет о 300-500 гривнах. Для областной казны это незначительная сумма, а вот стареньким такая добавка к пенсии была бы очень своевременной и нужной.

«Например, во Львове долгожителям доплачивают ежемесячно по 500 гривен, а в Киеве ежеквартально - по 150", - подчеркнула Р.ВОРОНЕНКО. Заместитель председателя Сумского областного совета Иван РЕБЕНКО, который занимается вопросами социальной защиты населения, убежден, что депутаты облсовета «детально изучат проблему и примут взвешенное, справедливое решение в пользу людей, которым судьба подарила долгую жизнь ».