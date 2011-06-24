Врач требовал деньги за УЗО детей - возбуждено уголовное дело

Врач кабинета ультразвукового исследования Белозерской центральной районной больницы (Херсонская область) требовал деньги за обследование.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Херсонской области, в период с января по июнь этого года врач незаконно требовал и получал от родителей оплату за оказание медицинских услуг их детям.

Прокуратурой Белозерского района в отношении врача возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 184 ч. 1 (незаконное требование оплаты за оказание медицинской помощи в государственных или коммунальных учреждениях здравоохранения) и ст. 365 ч. 1 (превышение власти или служебных полномочий) Уголовного кодекса Украины.