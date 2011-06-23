В Виннице начато медицинское страхование жителей

В Виннице начала работу муниципальная страховая компания «Місто», которая обеспечит медицинское страхование жителей города.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте по делам СМИ и связей с общественностью Винницкого городского совета.

Процедура медицинского страхования на первом этапе предусматривает страхование коллективов предприятий, учреждений и организаций с перспективой постепенного охватывания услугами добровольного медицинского страхования всего трудоспособного населения города.

В дальнейшем предусматривается введение льготных социальных программ ДМС для пенсионеров и малообеспеченных категорий граждан.

Механизм обслуживания застрахованного лица заключается в том, что первым человеком, к которому должен обратиться больной, является врач-координатор, который будет закреплен за каждым коллективом и номер телефона которого будет у каждого работника того или другого учреждения. Сами лекарства больной по рецепту бесплатно будет получать в аптечной сети «Муниципальная аптека». Если по каким-то причинам того или другого препарата в «Муниципальной аптеке» нет, то обеспечение им больного будет осуществляться на таких же условиях в других аптеках, с которыми будет иметь соответствующий договор страховая компания.

В муниципальной страховой компании существует также механизм обслуживания людей, которые нуждаются в оперативном вмешательстве или пребывании на лечении в стационаре. Все условия предоставления медицинских услуг детально разъясняются во время заключения договора страхования. По отдельным программам будут страховаться беременные женщины.

Как отметила начальник управления здравоохранения городского совета Людмила ГРАБОВИЧ, «мы надеемся, что с введением медицинского страхования люди будут больше заинтересованы в том, чтобы иметь страховой полис, который будет гарантировать им качественное лечение». «А средства, которые страховая компания будет отчислять в пользу медицинских учреждений, в которых будут лечиться застрахованные лица, пойдут на развитие этих учреждений, а не будут идти в различные фонды», - подчеркнула Л.ГРАБОВИЧ.