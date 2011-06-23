Волынь: акция «Сердце к сердцу» собрала почти 126 тыс. грн

На Волыни Всеукраинская благотворительная акция «Сердце к сердцу» собрала почти 126 тыс. грн. Она проходила в шестой раз и длилась с 1 по 15 мая.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня состоялось подведение итогов акции. Наиболее успешно она прошла в Луцке, Владимир-Волынском, Ковеле и Старовыживском районе. Всего собранно 125 тысяч 900 грн. 77 коп.

Шкатулки для сбора благотворительной помощи были размещены в больницах, учебных заведениях, магазинах, кафе, супермаркетах. Для сбора средств было организовано около 800 волотнеров из числа учащейся и студенческой молодежи. В день финала акции волонтеры собирали средства в шкатулки на улицах, площадях, в парках городов и сел области. Также проводились различные массовые развлекательные мероприятия: концерты, кинопоказы, литературные вечера, молодежные вечеринки.

Собранные средства будут перечислены больным диабетом детям.