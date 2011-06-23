Винница: задержан иностранец, развращавший 13-летних девочек
В Виннице 22 июня задержан 30-летний иностранец, которого обоснованно подозревают в развращении двух 13-летних девочек.
Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью УМВД в Винницкой области, мужчину задержали на арендованной квартире, где он находился с малолетними детьми.
У себя на родине человек работал поваром в ресторане. Месяц тому назад он приехал в Украину в отпуск и жил в квартире своего знакомого.
Согласно предварительной информации, подозреваемый познакомился с детьми в центральном парке города. Иностранец угостил малолетних сладостями и пригласил в гости.
Как сообщили в следственном управлении УМВД, подозреваемый довел малолетних до состояния алкогольного опьянения, после чего совершил в отношении них распутные действия. Девушки пытались покинуть помещение, однако иностранец препятствовал им в этом.
Детские крики о помощи услышали соседи и сообщили в милицию.
Работники правоохранительных органов немедленно прибыли на вызов и задержали злоумышленника.
В настоящее время подозреваемый находится в изоляторе временного содержания. Решается вопрос о его аресте.
По факту развращения малолетних возбуждено уголовное дело.