Винница: задержан иностранец, развращавший 13-летних девочек

В Виннице 22 июня задержан 30-летний иностранец, которого обоснованно подозревают в развращении двух 13-летних девочек.

Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью УМВД в Винницкой области, мужчину задержали на арендованной квартире, где он находился с малолетними детьми.

У себя на родине человек работал поваром в ресторане. Месяц тому назад он приехал в Украину в отпуск и жил в квартире своего знакомого.

Согласно предварительной информации, подозреваемый познакомился с детьми в центральном парке города. Иностранец угостил малолетних сладостями и пригласил в гости.

Как сообщили в следственном управлении УМВД, подозреваемый довел малолетних до состояния алкогольного опьянения, после чего совершил в отношении них распутные действия. Девушки пытались покинуть помещение, однако иностранец препятствовал им в этом.

Детские крики о помощи услышали соседи и сообщили в милицию.

Работники правоохранительных органов немедленно прибыли на вызов и задержали злоумышленника.

В настоящее время подозреваемый находится в изоляторе временного содержания. Решается вопрос о его аресте.

По факту развращения малолетних возбуждено уголовное дело.