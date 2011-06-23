Кировоград: утверждена программа обращения с отходами

Депутаты Кировоградского городского совета утвердили Программу обращения с твердыми бытовыми отходами на период 2011 - 2016 годов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщается на официальном сайте Кировоградского горсовета.

В плане мероприятий по реализации программы указано, что за данный период в городе буде внедрена система раздельного сбора твердых бытовых отходов, подготовлен план поэтапной рекультивации мусорной свалки, а также построен новый объект по приему и переработке мусора.

Городской полигон твердых бытовых отходов в Кировограде был создан в 1953 году. В результате многолетнего складирования свалка расширилась на территорию в 18,9 гектара с объемом мусора в 3,8 млн. тонн. В пределах полигона полностью засыпан клиновидный овраг, где высота мусора теперь достигает 35 метров. Свалка не имеет ни покрытия, ни заграждения, а в четырехстах метрах от нее начинается жилой массив. Сортировки отходов никто не проводит, из-за хаотического захоронения останков разного происхождения на полигоне часто возникают возгорания, которые трудно ликвидировать.

Согласно плану, на свалке собираются построить мусоросортировочный комплекс, а также организовать раздельный сбор твердых бытовых отходов среди населения Кировограда. На выполнение этой части Программы из городского бюджета выделят 1,790 млн. грн., ожидается, что частные инвестиции составят 8,6 млн. грн.

По словам начальника Главного управления ЖКХ городского совета Александра ГОЛОВЧЕНКА, самым сложным пунктом программы является постройка предприятия по переработке мусора.

«Сейчас уже существуют реальные предложения от инвесторов, однако нужно дождаться, пока власть Кировоградского района выделит под него земельный участок. Пока экспертный совет определяет, какой именно тип мусороперерабатывающего завода нужен Кировограду, ведь продуктом переработки могут быть тепловая и электрическая энергия, строительные материалы, или удобрения и тому подобное», - отметил А.ГОЛОВЧЕНКО.

Программа также предусматривает рекультивацию и дегазацию территории полигона с соблюдением всех санитарных и экологических требований.