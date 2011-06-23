Тернопольщина: на автобусной станции разлили 100 г ртути

В Кременце Тернопольской области на автобусной станции неизвестные разлили 100 граммов ртути.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в центре пропаганды областного Управления Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, сообщение о разлитой ртути поступило в Кременецкий райотдел МЧС вчера в 19 часов.

Сразу после этого на место происшествия прибыли спасатели, которые установили факт разлива металлической ртути на площади 12 квадратных метров отдельными очагами. В общей сложности было разлито около 100 граммов ртути.

Загрязненную территорию спасатели оградили лентой, после чего был проведен сбор ядовитого металла и демеркуризация.

По данным УМЧС, движение транспорта во время проведения работ не прекращалось, людей из автобусной станции не эвакуировали.