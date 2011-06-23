37-летняя женщина упала с восьмого этажа и осталась живой
10:10, 23 июня 2011Новости регионов
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В Тернополе выжила женщина, которая упала с 8-го этажа.
Как сообщили корреспонденту УНИАН в Центре пропаганды областного управления Министерства чрезвычайных ситуаций Украины, инцидент произошел накануне. Сразу после падения соседи вызвали скорую, после чего 37-летнюю женщину доставили в Тернопольскую городскую больницу № 1. Там медики диагностировали у нее политравмы, открытую черепно-мозговую травму, закрытую травму грудной клетки, ушиб головного мозга, открытый перелом правой голени, травматический шок 2-й степени.
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