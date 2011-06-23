Кировоградщина: за отказ возвращать долг мужчину подожгли

В Светловодске Кировоградской области сотрудники милиции задержали троих мужчин 1990, 1980 и 1960 годов рождения, которые из-за отказа местного жителя возвращать долг избили его и подожгли в собственном доме.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в отделе связей с общественностью УМВД в области.

Сначала правоохранители получили сообщение о том, что в реанимационном отделении центральной районной больницы умер 41-летний местный житель в результате получения ожогов конечностей ІІІ степени и отравления угарным газом.

Следственно-оперативная группа, работавшая на месте происшествия, рассматривала курение в кровати как одну из версий возникновения пожара, но вскрытие тела мужчины показало, что причиной его смерти стали тяжкие телесные повреждения.

Во время оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что домой к потерпевшему пришли трое мужчин, которые требовали вернуть одному из них долг. Услышав отказ, должника избили до бессознательного состояния и подожгли матрас на кровати, где он лежал.

Пожар заметили соседи, которые вызывали спасателей и скорую помощь.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса (преднамеренное убийство), санкция которой – наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное заключение. Проводится следствие.