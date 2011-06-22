Днепропетровщина: на рынках запрещена продажа диких грибов

Комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в Днепропетровской области сегодня на заседании решила запретить продажу на рынках региона дикорастущих грибов и грибов домашнего консервирования.

Об этом УНИАН сообщили в управлении прессы и информации Днепропетровской облгосадминистрации.

Областная власть прибегла к такому шагу с целью предупреждения отравлений грибами среди населения.

Решением комиссии специалисты Днепропетровского областного управления лесного и охотничьего хозяйства обязаны организовывать консультационные пункты на основных въездах в лесные массивы.

Также в области будут обновлены стенды на основных въездах в леса, на которых будут определены лесные границы, описаны характеристики съедобных и ядовитых грибов, размещены листовки с информацией о профилактике отравлений.

Справка УНИАН. В 2010 году в Днепропетровской области от отравления дикорастущими грибами пострадало 14 человек, в том числе один ребенок. В 2009 роке умерло 17 человек.