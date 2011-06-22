Правительство Японии передало Волыни медоборудование

Правительство Японии передало лечебным заведениям Волыни современное медицинское оборудование на сумму почти 200 тыс. долларов США, в частности, Луцкой станции скорой медицинской помощи - на сумму 71,717 долларов, Маневичской центральной районной больнице – на сумму 105,814 долларов.

Как передает корреспондент УНИАН, торжественная церемония передачи нового медицинского оборудования состоялась сегодня при участии советника по медицинским вопросам Посольства Японии в Украине Такеши БАБА и третьего секретаря Посольства Японии в Украине Юки ТАКАХАШИ.

В частности, Луцкой станции скорой помощи переданы дефибрилляторы-мониторы, электроотсосы, наборы для оказания первой помощи и другое медицинское оборудование с целью улучшения качества неотложной медицинской помощи. Маневичской райбольнице - аппарат УЗИ, гастрофиброскоп и колоноскоп с целью улучшения диагностики и лечения болезней у пострадавших от Чернобыльской катастрофы в Волынской области.

«Это самое современное оборудование, которое дает нам возможность проводить полный комплекс реанимационных мероприятий в каких-либо условиях: все, что может быть сделано в больнице, отныне может быть и в автомобилях. Сейчас мы проводим обучение всех других работников станции скорой помощи, чтобы, когда появится еще такого высокого качества аппаратура, весь персонал был готов уже работать», - сказал главный врач Луцкой станции скорой медицинской помощи Олег КУЦ.

Проект реализован в рамках Программы безвозмездной помощи Проектам человеческой безопасности «Кусаноне».

Начиная с 2002 года в Украине в рамках программы реализованы 58 проектов на общую сумму 3,3 млн. долларов США.