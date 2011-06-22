В Тернополе внедрят систему электронной записи к врачам

В Тернополе в медицинских заведениях внедрят систему электронной записи на прием к врачам.

Как передает корреспондент УНИАН, это предусмотрено протоколом о намерениях общих действий по внедрению Тернопольской информационной медицинской системы, который подписали заместитель городского головы Леонид БЫЦЮРА и директор дочернего предприятия датской компании «WebAdvancers» Борис ТАТАРНЮК.

Как отметил во время подписания соглашения Б.ТАТАРНЮК, сначала будет внедрен электронный реестр пациентов и пластиковые карточки для записи на прием, в которых будет информация о больном и история его болезни. Бумажные карточки при этом еще будут действовать. В перспективе же в электронный формат будет переведена вся информация о больном за предыдущие годы.

«По статистике, в среднем одна больница города принимает до 1 тыс. больных в день, это по 5-8 пациентов на каждого врача в час. Соответственно создаются очереди. Введение пластиковых карточек позволило бы существенно сократить время приема пациентов», - отметил начальник городского отдела здравоохранения Ростислав ЛЕВЧУК.

Программу планируют сначала апробировать на базе поликлиники № 1. Впоследствии она объединит все медицинские заведения города в единое информационное пространство.

Б.ТАТАРНЮК отметил, что с помощью программы пациент сможет записаться на прием через Интернет или по мобильному телефону. Электронная база данных будет работать круглосуточно.

«Введя код своей карточки, пациент получит бланк регистрации, графики приема врачей в течение недели. Нажав на фамилию врача, который нужен, человек сможет записаться к нему на прием и получить сразу электронное подтверждение относительно дня и часа, когда его будет ожидать специалист», – объяснил Б.ТАТАРНЮК.

Он заверил, что информация о больном будет защищена от постороннего доступа паролями.

Предусмотрено, что пилотный проект компания «WebAdvancers» запустит в Тернополе бесплатно.