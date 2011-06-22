На Донеччине отменен запрет на купание и лов рыбы

В Донецкой области в двух прибрежных районах (Новоазовском и Первомайском) в связи с благоприятной эпидобстановкой с 21 июня 2011 года отменен запрет на купание и любительский лов рыбы, введенный ранее из-за вспышки холеры.

Об этом сообщили УНИАН в санитарно-эпидемиологической станции Донецкой области.

В сообщении отмечается, что, согласно результатам исследований показателей качества воды Азовского моря Новоазовской и Первомайской районных санэпидстанций, качество морской воды, отобранной в период с 29.05.11 в этих районах отвечает требованиям действующего санитарного законодательства. При исследовании санэпидслужбой образцов рыбы, выловленной в указанных районах, отклонения от действующих нормативов по показателям базопасности не обнаружены.

Поэтому с 21 июня Постановлением главного госсанврача Донецкой области Виктора ДЕНИСЕНКО снят ранее действующий запрет на купание и лов любительской рыбы в этих районах, повторили в областной СЭС. И добавили, что пока данный запрет остается только в городе Мариуполе.