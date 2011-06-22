Ривненские журналисты собрали 70 тыс. грн для онкобольных детей

На главной сцене Ривненского областного академического музыкально-драматического театра закончились два благотворительных спектакля по произведениям Марка Кропивницкого «Пошились у дурні», в которых все роли сыграли местные журналисты.

Как передает корреспондент УНИАН, таким способом журналисты собрали свыше 70 тысяч гривень, которые пойдут на лечение онкобольных детей.

Билеты на спектакли стоили в среднем 100 гривень, но работникам СМИ они преимущественно обошлись в 20 грн.

Одним из зрителей был председатель облгосадминистрации Василий БЕРТАШ, который приобрел приглашение на спектакль за 1000 грн.

Таким образом, спектакль стал частью проекта «Журналисты меняют профессию» в рамках акции «Подари возможность жить», которую реализовывают местные благотворительные общественные организации.

В целом за прошлый год в рамках акции на потребности онкобольных детей собрано почти 400 тысяч гривень.