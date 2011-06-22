На Тернопольщине создана областная служба медицины катастроф

15:01, 22 июня 2011
Новости регионов
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Помощь будет бесплатной

На Тернопольщине создана областная государственная служба медицины катастроф. Как сообщили в пресс-службе облгосадминистрации, соответствующее распоряжение подписал председатель Тернопольской облгосадминистрации Валентин Хоптян.

Основной задачей службы является предоставление гражданам бесплатной оперативной медицинской помощи в таких экстремальных ситуациях, как стихийные бедствия, катастрофы, массовые отравления, эпидемии, эпизоотии, радиационное бактериологическое и химическое загрязнение, аварии и т.д.

В состав службы вошли медики и средства лечебных учреждений областного и районного уровня независимо от вида деятельности.

Также В. Хоптян утвердил состав областной координационной комиссии службы медицины катастроф, назначив руководителем такой комиссии начальника главного управления здравоохранения облгосадминистрации.

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