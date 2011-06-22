В Херсонской области гадюка заползла в больницу
14:38, 22 июня 2011Новости регионов
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МЧС отлавливало полчаса
В пгт Новотроицк Херсонской области бойцы МЧС полчаса отлавливали гадюку, которая заползла в местную больницу.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Управления МЧС в Херсонской области, 20 июня спасатели были вызваны медперсоналом в больницу, чтобы выловить в здании гадюку, которая заползла под шкаф в дезинфекционном отделе.
Спасатели поймали пресмыкающееся и вывезли гадюку в степь за пределы города.
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