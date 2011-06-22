В Херсонской области гадюка заползла в больницу

В пгт Новотроицк Херсонской области бойцы МЧС полчаса отлавливали гадюку, которая заползла в местную больницу.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Управления МЧС в Херсонской области, 20 июня спасатели были вызваны медперсоналом в больницу, чтобы выловить в здании гадюку, которая заползла под шкаф в дезинфекционном отделе.

Спасатели поймали пресмыкающееся и вывезли гадюку в степь за пределы города.