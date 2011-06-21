В Днепропетровске осужден наркокурьер

Кировский районный суд Днепропетровска осудил 31-летнего местного жителя к 5 годам и 3 месяцам лишения свободы с конфискацией имущества за попытку контрабандным путем вывезти из Украины партию наркотических средств. Об этом УНИАН сообщили в пресс-группе УСБУ в Днепропетровской области

В конце августа 2010 г. в поезде «Днепропетровск-Москва» сотрудники СБУ задержали наркокурьера при попытке вывезти в Россию 493 капсулы трамадола, 5080 таблеток комбинированного медицинского препарата «Терофун» (псевдоэфедрин гидрохлорид). Наркотические средства злоумышленник скрыл под одеждой и среди личных вещей. Общая стоимость изъятых наркотических веществ по ценам «черного рынка» составляет около 100 тыс. грн. Против наркокурьера УСБУ возбудило уголовное дело по ч.2 и ч.3 ст.305, ч.3 ст.311, ч.2 ст.307 Уголовного кодекса Украины).

Приговор Кировского суда вступил в силу.