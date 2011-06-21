Выживших в авиакатастрофе отправили на лечение в Москву

5 человек, выживших в авиакатастрофе в Карелии, отправлены на лечение в Москву.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении МЧС РФ по Республике Карелия.

Как сообщал УНИАН, поздно вечером 20 июня самолет Ту-134, следувавший по маршруту Домодедово - Петрозаводск, упал при заходе на посадку. Погибли 44 человека, 8 пострадали. Среди погибших двое граждан Украины.