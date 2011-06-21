Выживших в авиакатастрофе отправили на лечение в Москву
16:16, 21 июня 2011Новости регионов
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5 человек, выживших в авиакатастрофе в Карелии, отправлены на лечение в Москву.
Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении МЧС РФ по Республике Карелия.
Как сообщал УНИАН, поздно вечером 20 июня самолет Ту-134, следувавший по маршруту Домодедово - Петрозаводск, упал при заходе на посадку. Погибли 44 человека, 8 пострадали. Среди погибших двое граждан Украины.
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