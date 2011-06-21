Житомирщина: летним отдыхом охвачены 60% детей

В Житомирской области летним отдыхом охвачены 60% детей.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Житомирской облгосадминистрации.

Дети оздоравливаются в оздоровительном заведении «Пролисок» (село Кустин), вскоре примет детей оздоровительное заведение «Березовый гай» (село Скрагловка), также открыта первая лагерная смена в оздоровительном заведении «Соколятко» (село Скрагловка).

Во всех трех заведениях соблюдены все санитарно-гигиенические, противопожарные условия, создано всё для полноценного отдыха детей.

Также отмечается, что лагерь «Соколятко» очень популярный среди детей, «Пролисок» – лагерь санаторного типа с прекрасной материальной базой, а «Березовый гай» начнет свою работу 1 июля после многолетнего простоя.

Областная власть поставила задачу оздоровить свыше 70 тысяч детей. Стопроцентно будут оздоровлены дети, которые воспитываются в интернатных заведениях, лишенные родительской заботы, дети-сироты.

Родительская доплата к стоимости путевки составляет от 600-700 до 1200 грн.