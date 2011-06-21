За Киевским СИЗО закрепили врачей-педиатров

Главное управление здравоохранения в г. Киеве закрепило за Киевским СИЗО врачей-педиатров.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Киева.

Поскольку в Киевском следственном изоляторе управления Государственного департамента Украины по вопросам исполнения наказаний в городе Киеве и Киевской области под стражей находятся беременные женщины, а также женщины с детьми до трех лет, прокуратурой столицы была проведена проверка соблюдения прав этих детей на охрану здоровья.

Установлено, что в учреждении не в полной мере используется право на проведение обязательных медицинских профилактических осмотров указанной возрастной категории детей, поскольку в штате медицинской части не предусмотрена должность врача-педиатра.

С целью обеспечения надлежащей лечебно-профилактической помощи детям в возрасте до трех лет по реагированию прокуратуры города Главным управлением здравоохранения в г. Киеве за Киевским СИЗО закреплены врачи-педиатры.