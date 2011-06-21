Кировоградщина: оздоровлением охвачено всего 41% детей

В Кировоградской области по состоянию на 20 июня летним отдыхом и оздоровлением в лагерях охвачено всего 41% детей в возрасте от 7 до 16 лет (39,3 тысячи человек), тогда как установленный правительством показатель не должен быть меньше 50%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время заседания межведомственного оперативного штаба по решения данного вопроса сообщил заместитель председателя облгосадминистрации Виктор СЕРПОКРЫЛОВ.

Самая плохая ситуация - в городах областного подчинения, где отдыхом охвачено в Александрии – 33% детей, в Знаменке – 16,9%, в Кировограде – 15,3%, в Светловодске – 11,6%.

На сегодняшний день в области работают 538 летних лагерей и 8 стационарных заведений. До конца лета в них планируется оздоровить 48,8 тысячи детей в возрасте от 7 до 16 лет или 50,1% общей численности.

Согласно информации начальника главного финансового управления ОГА Сергея ШЕРЕМЕТА, общие расходы на летний отдых детей Кировоградской области в 2011 году составляют 11,4 млн. грн., в том числе в пришкольных лагерях – 5,2 млн. грн. На сегодняшний день фактически профинансировано 3,5 млн. грн. или 31% запланированного.

По словам В.СЕРПОКРЫЛОВА, в прошлом году в области было оздоровлено 38% всех детей.

«В этом году мы должны увеличить это количество. Но речь идет именно об оздоровлении и отдыхе, а не накручивании показателей», - отметил вице-губернатор.