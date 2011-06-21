За продажу продуктов со стафилококком - уголовная ответственность

В Днепропетровской области за реализацию продуктов, зараженных стафилококком, возбуждено два уголовных дела.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Днепропетровской области.

В частности, прокуратура Кривого Рога возбудила уголовное дело в отношении заведующего производством одного из супермаркетов по факту служебной небрежности и нарушения санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных, а также массовых отравлений и борьбы с ними (ч.1 ст.367 и ч.1 ст.325 Уголовного кодекса Украины). Установлен факт продажи в супермаркете салатов собственного производства, в которых выявлены бактерии группы кишечной палочки и патогенный стафилококк в недопустимом объеме.

Прокурор города Желтые Воды по аналогичным статьям возбудил уголовное дело в отношении должностных лиц детской молочной кухни. Из-за их служебной небрежности в реализацию населению поступил кисломолочный сыр, в котором выявлен стафилококк.