В Донецкой ОГА допускают, что холера была завезена из-за границы

В Донецкой облгосадминистрации не исключают, что холерный вибрион в Мариуполь был завезен из-за границы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал на пресс-конференции первый заместитель председателя ОГА Сергей ДЕРГУНОВ.

«Заключения на сегодняшний день нет. Есть предположения специалистов…. Руководитель противочумной украинской станции в Симферополе заявил о том, что по определенным признакам можно рассматривать (данный холерный вибрион) как завезенный вариант», - сказал он и добавил: «Традиционный холерный вибрион, который не вызывает заболевание, у нас в Мариуполе высевается постоянно последние несколько десятилетий. Здесь же речь идет о вибрионе, вызвавшем заболевание, которое регистрировалось в Мариуполе последний раз в 1999 году».

С.ДЕРГУНОВ подчеркнул, что источник заражения «уловить очень сложно». «Мы сейчас пытаемся купировать (очаг заболевания). Так, в частных поселках Мариуполя обнаружено 59 несанкционированных врезок в ливневую канализацию… Что явилось толчком? Что явилось первоисточником?... По предположению специалистов, хотя это не окончательный вывод, это, скорее всего, завезено», - повторил заместитель председателя ОГА.

Он предположил, что в портовый город Мариуполь холерный вибрион завез иностранный корабль.

«Я не являюсь ученым-эпидемиологом, я не ориентируюсь в том многообразии вибрионов, но предположительно – это завезено. Это может быть завезено людьми, которые работают по контракту, из-за границы. Вы знаете, в Мариуполе достаточно много компаний, которые нанимают персонал. Это может быть иностранное судно», - сказал С.ДЕРГУНОВ, отметив, что «пока окончательных результатов нет».