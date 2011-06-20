В Полтавской области летом оздоровят 73,85 тыс. школьников.

Об этом на пресс-конференции сообщил вице-губернатор Полтавской области Валерий ПАРХОМЕНКО.

По его словам, сеть загородных детских оздоровительных лагерей насчитывает 42 учреждения. Из общего количества лагерей 18 коммунальной собственности, 15 частных детских учреждений, 1 - государственной формы собственности. В области планируют работать и другие учреждения: 4 детские санатории областного подчинения, 3 загородных учреждения религиозного направления (Карловский, Лохвицкий, Шишацкий районы), 1 учреждение для взрослых Пансионат "Кротенкивський" (Полтава), детское учреждение "Сосновая поляна" (Зеньковский район ).

«Всего организованными формами отдыха и оздоровления в области планируется охватить 73850 детей школьного возраста (56,7 % от общего количества детей школьного возраста - 130 204)» , - сказал В.ПАРХОМЕНКО.

По оперативным данным, на организацию и проведение летней оздоровительной кампании в области планируется привлечь 54169,3 тыс. грн.