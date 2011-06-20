Злоумышленник убил школьника, чтобы украсть три сковородки

В городе Первомайск Николаевской области злоумышленник убил школьника, чтобы похитить из квартиры три сковородки, которые потом сдал в пункт приема металлолома.

Как сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью МВД Украины, человек с целью кражи, зашел в дом жительницы Первомайска, но его там застал сын хозяйки, ученик общеобразовательной школы, и, с целью сокрытия преступления, убил его ножом. После чего похитил три сковороды, которые сдал в пункт приема цветных металлов.

Злоумышленник задержан.