Злоумышленник убил школьника, чтобы украсть три сковородки
16:35, 20 июня 2011Новости регионов
0
В городе Первомайск Николаевской области злоумышленник убил школьника, чтобы похитить из квартиры три сковородки, которые потом сдал в пункт приема металлолома.
Как сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью МВД Украины, человек с целью кражи, зашел в дом жительницы Первомайска, но его там застал сын хозяйки, ученик общеобразовательной школы, и, с целью сокрытия преступления, убил его ножом. После чего похитил три сковороды, которые сдал в пункт приема цветных металлов.
Злоумышленник задержан.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter