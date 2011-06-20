В Донецкой области за два дня утонули 6 человек

В водоемах Донецкой области за прошедшие два выходных дня погибли 6 человек.

Об этом УНИАН сообщили в Центре пропаганды Главного управления МЧС Украины в Донецкой области.

Согласно сообщению, из водоема канала Северский Донец-Донбасс в Советском районе Макеевки местными жителями было извлечено тело девушки, 1992 года рождения; из водохранилища Мироновской ТЭС вблизи поселка городского типа Мироновский сотрудниками Дебальцевского горотдела милиции было изъято тело девушки, 1986 года рождения, а из технического водоема шахты «Александр-Запад», в Калининском районе г. Горловки водолазами Коммунальной специализированной аварийно-спасательной службы г. Донецка изъято тело несовершеннолетней, 1999 года рождения, утонувшего во время купания.

Кроме того, среди утонувших - парень 20-25 лет, тело которого местные жители подняли из водоема местного ставка в городе Артемовск, также местными жителями извлечено из воды тело женщины 1961 года рождения, погибшей в ставке Кировского района города Донецка, а из водохранилища Мироновской ТЭС изъято тело мужчины, приблизительно 60 лет.

Главное управление МЧС Украины в Донецкой области в очередной раз обратилось к жителям региона «с убедительной просьбой» соблюдать правила безопасности на водных объектах.