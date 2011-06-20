Волынь в этом году планирует оздоровить более 62 тыс. детей

В Волынской области в этом году планируется оздоровить более 62 тысяч детей, что составляет 51% детей школьного возраста. На сегодняшний день, по оперативным данным, уже отдыхает почти 37 тысяч, что составляет треть от общего количества.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Волынской ОГА, оздоровлением и отдыхом будут охвачены 100% детей-сирот и детей, лишенных родительской заботы, 70% детей из малообеспеченных семей.

В целом в области работу начали 10 из 13 внегородских детских заведений. Остальные начнут смены согласно графику. Также запланировано открыть 554 лагеря с дневным пребыванием, 30 – труда и отдыха, 9 палаточных городков. Всего на протяжении лета будет работать почти 600 лагерей.

На 2-й и 3-й кварталы 2011 года в области выделены 4 489 путевок для оздоровления детей, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы.

На летний отдых детей из городских, районных бюджетов предусмотрены почти 7 млн. грн., из областного – 15 млн. грн. Кроме этого, планируется использовать из Фонда социального страхования по временной потере работоспособности более 2 млн. грн. и привлечь 1 млн. грн. спонсорских средств.