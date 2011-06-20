Донецк: бизнесменов призывают опекать бедных детей

В Донецке Управление криминальной милиции по делам детей призывает бизнесменов взять под опеку в летние месяцы детей из малообеспеченных семей.

Как сообщили УНИАН в Отделе по связям с общественностью Главного управления МВД Украины в Донецкой области, правоохранители обращаются «к небезразличным к детской судьбе бизнесменам с просьбой взять под опеку в летние месяцы хотя бы одного ребенка и дать ему возможность заниматься в спортивных секциях и приобщиться к здоровому образу жизни».

В милиции отметили, что с июня по сентябрь у детей будут проходить летние каникулы, но значительное количество детей в регионе, особенно из малообеспеченных семей, не будет охвачено организованными формами досуга, не сможет выехать на отдых к морю из-за отсутствия средств у их родителей.

Поэтому в Управлении криминальной милиции по делам детей попросили бизнесменов: «Давайте вместе будем не равнодушными и протянем руку помощи детям!».