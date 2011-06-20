В Белой Церкви произошел взрыв бытового газа в девятиэтажке

В городе Белая Церковь Киевской области по улице Славина в девятиэтажном жилом доме, в квартире на седьмом этаже произошел взрыв бытового газа без дальнейшего возгорания.

Как сообщает пресс-служба МЧС, жертв и пострадавших нет. Взрывной волной в квартирах на 6, 7 и 8 этажах выбиты оконные стекла и двери. Несущие конструкции здания не повреждены. Предварительная причина взрыва - неисправность газового оборудования. На месте происшествия работали оперативная группа Главного управления МЧС в Киевской области и пожарно-спасательные подразделения. По факту произошедшего правоохранительными органами проводится расследование.