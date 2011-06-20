Женщину, что хотела продать 2-летнего сына, приговорили к 9 годам

Долинский районный суд Кировоградской области завершил рассмотрение дела по материалам прокуратуры района в отношении матери, которая 22 декабря 2010 года вблизи магазина «Долинчанка» продала двухлетнего сына за 10 тыс. грн.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Кировоградской области, по приговору суда эта женщина обвинена в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 149 Уголовного кодекса Украины (торговля людьми, совершенная в отношении несовершеннолетнего лица), и приговорена к 9 годам лишения свободы.

Как сообщал УНИАН, в декабре 2010 г. в Кировоградской области сотрудниками милиции была задержана 33-летняя жительница одного из районов по подозрению в попытке продать своего двухлетнего сына за 10 тыс. грн.

Получив наличность, женщина сразу направилась в продуктовый магазин с намерением приобрести алкогольный напиток, чтобы «отметить» сделку. Через несколько шагов ее задержали сотрудники милиции.

Мать не отрицала факт продажи ребенка. В момент задержания подозреваемая только поинтересовалась у правоохранителей своей дальнейшей судьбой, не тревожась о сыне, который остался у чужих людей.