В Запорожье на улице расстреляли 41-летнего местного жителя. Информацию о преступлении, сегодня УНИАН официально подтвердили в отделе по связям с общественностью Запорожского главка милиции.

«Действительно, 18 июля в 21.10 в дежурную часть Шевченковского РО ГУМВД Украины в Запорожской области поступило сообщение о том, что во дворе дома по ул. Стефанова - стрельба. Выехав на место происшествия, следственно-оперативная группа обнаружила труп 41- летнего нигде не работающего местного жителя, причиной смерти которого стали огнестрельные ранения», - сообщили в отделе по связям с общественностью.

По неофициальным данным, потерпевший, ранее яко бы неоднократно судимый за совершение тяжких преступлений, был расстрелян из пистолета (ПМ), непосредственно после того, как вышел из автомобиля и направился к себе домой.

По факту совершения преступления возбуждено уголовное дело по ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). Ведется следствие.