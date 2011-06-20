В Киевской области без света - 67 населенных пунктов

В ночь с 19 на 20 июня в результате неблагоприятных погодных условий (дождь, сильные порывы ветра) и вследствие срабатывания систем защиты линий электропередач, произошло обесточивание 136 населенных пунктов в семи областях Украины.

Как сообщает пресс-служба МЧС, в частности без электроснабжения остаются в Киевской области 67 населенных пунктов, в Хмельницкой - 22, в Тернопольской – 14, в Винницкой – 13, в Черниговской – 9, в Житомирской - 7 и в Черновицкой области 4 населенных пункта.

К возобновлению энергоснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго.